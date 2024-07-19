Kavga ihbarına gittiler, gördükleri manzara karşısında şoke oldular! Ürgüp'te akılalmaz olay

Nevşehir Ürgüp'te kiracı ev sahibi kavgası farklı bir boyut kazandı. Kiracılarını çıkarmak isteyen şahıs, büyü yaptı. Jandarma, büyüyü foseptik çukurunda bulunurken ev sahibinin gerçek amacı herkesi şoke etti.

Nevşehir Ürgüp'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Mazı köyünde iki katlı ev satın alan iki kişinin yaptıkları jandarmayı ile şaşırttı. Yaşananlar şöyle:

KİRACIYA SALDIRDILAR

Şahıslar ev alır almaz alt katta oturan kiracı Servet D'yi çıkarmak istedi ancak başaramadı. Günlerce süren bu tartışmalar dün gece kavgaya dönüştü. Ev sahiplerinin saldırısına uğrayan kiracı, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal etti.

JANDARMA BİLE ŞOKE OLDU

Şikayetçi olan Servet D, birkaç gün önce ev sahiplerinin foseptik çukuruna bir şeyler attığını söyledi. Araştırma yapan ekipler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Jandarma, çukurda kiracıların hayvan kemiklerine bağlı fotoğraflarını buldu. Ev sahipleri, kiracıları bir an önce çıkartmak için büyü yaptıklarını itiraf etti.

BİR GİZEMLİ ÇUKUR DAHA...

Çevrede aramalarını genişleten jandarma, evin bahçesinin başka bir bölümünde 30 metrelik bir çukurla karşılaştı. Böylelikle gerçek ortaya çıktı. Şahısların, define aramak için evi satın aldığı, kiracıyı da bu yüzden çıkarmak istediği belirlendi. Gözaltına alınan ikili karakola götürüldü.

MUHTAR ŞAŞKIN...

Mazı Köyü Muhtarı Cafer Kaygısız "Jandarmalarla beraber buradaki suç aletlerini çıkarttık. 30 metre çukur kazmışlar. Olay yeri incelemeyi çağırdık. Arkadaşlar ilgileniyor. Burada hazine arıyorlar. Kaçak kazı yapmak için evi satın almışlar” dedi.