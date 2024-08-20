Kavgayı ayırmak istemiş! Aydın'da bir kişinin ölümüne sebep olan olay güvenlik kamerasına yansıdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kahvehanenin önünde başlayan tartışma kavgaya döndü. Dükkana taşan kavgayı ayırmak isteyen müşteri Bahri Günay göğsünden bıçaklandı. Yaralanan Günay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kurtuluş mahallesindeki bir kahvehanede akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin üstündeki dairede oturan G.D., iddiaya göre gürültü olduğu gerekçesiyle kahvehane işletmecisi E.M. ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kahvehanede müşteri olarak bulunan Bahri Günay (42) kavgayı ayırmak isterken göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Günay ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Günay, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı G.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; kahvehane işltemcisi E.M. ile üstte oturan G.D. arasında tartışma çıkıyor. Elince bıçak bulunan G.D. önce kahvehane işletmecisine itekleyip bıçaklama girişiminde bulunuyor.

Kahvehaneninin önünde bir süre devam eden kavgada darp edilen kırathane işletmecisi daha sonra eline geçirdiği sandalye ile G.D.'yi vuruyor. Bunun üzerine tekrar saldırıya geçen G.O. elindeki bıçağı E.M.'ye saplamak istediği sırada Bahri Günay'a saplıyor.