Kayıp madenci sayısı açıklananın 5 katı mı? Jet hızında açıklama var

Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçiye ulaşılamazken, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor. Diğer yandan bazı yayın organlarında işçi sayısının 5 katı olduğu yönündeki iddialar İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde dün öğle saatlerinde maden sahasında toprak kayması meydana geldi. 9 işçi yaklaşık 800 metre kayan 10 milyon metreküp toprağın altında kaldı.

UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayın ardından başlayan çalışmalar gece saatlerine kadar devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte çevre illerden de gelen arama kurtarma ekipleri adeta zamanla yarışıyor. Maden sahasında toprak altında kalan işçilere ulaşılmaya çalışılırken ailelerin ise umutlu bekleyişi gözyaşlarıyla sürüyor.

"667 İŞÇİDEN SADECE 9'UNA ULAŞILAMIYOR"

Öte yandan bazı yayın organlarında ulaşılamayan işçi sayısının, açıklananın 5 katı olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu söylemleri yalanladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Erzincan’da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı” iddiası doğru değildir.

Erzincan İliç’teki altın madeni alanında yaşanan toprak kaymasının ardından yapılan sayımda, maden sahasında çalışan 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamamıştır. Kayıp işçilerle ilgili arama-kurtarma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."