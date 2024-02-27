Kayıp postacı, 50 saat sonra ormanda ölü bulundu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Denizli’de yürüyüşe çıktığı ormanlık alanda kaybolan posta çalışanı, 50 saat sonra ölü olarak bulundu. Postacının çantası ve kulaklığı dün gece yarısı ortaya çıkmıştı.
Pamukkale ilçesinde Kuşpınar Mahallesinde ikamet eden 37 yaşındaki posta çalışanı Süleyman Özsoydan, 25 Şubat 2024 Pazar günü evden yürüyüş için Çamlık Mesire Alanı bölgesindeki ormanlık alana gitti.
50 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma, polis ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla aranan Özsoydan, 50 saat sonra yürüyüşe gittiği ormanlık alanda ölü olarak bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı