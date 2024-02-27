Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Kayıp postacı, 50 saat sonra ormanda ölü bulundu

    Kayıp postacı, 50 saat sonra ormanda ölü bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kayıp postacı, 50 saat sonra ormanda ölü bulundu
    Denizli, Postacı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Denizli’de yürüyüşe çıktığı ormanlık alanda kaybolan posta çalışanı, 50 saat sonra ölü olarak bulundu. Postacının çantası ve kulaklığı dün gece yarısı ortaya çıkmıştı.

    Pamukkale ilçesinde Kuşpınar Mahallesinde ikamet eden 37 yaşındaki posta çalışanı Süleyman Özsoydan, 25 Şubat 2024 Pazar günü evden yürüyüş için Çamlık Mesire Alanı bölgesindeki ormanlık alana gitti.

    50 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma, polis ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla aranan Özsoydan, 50 saat sonra yürüyüşe gittiği ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Naci Görür'den korkutan uyarı! Depremden 27 dakika önce paylaşmış - GündemDepremden 27 dakika önce paylaşmışAFAD duyurdu: Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler - GündemÇanakkale'de korkutan deprem!Batuhan A'nın kayıp dört mürettebatından hala haber yok... Yeni arama noktası, midye çiftliği - GündemDalgıçlar midye çiftliğine daldıAntalya'da zabıta meslektaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü - GündemZabıta, meslektaşını öldürdü! İddiası vahimÖğretmenin Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı - GündemÖğretmenden hayat kurtaran hareketCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı: Rahmetle yad ediyorum - GündemErdoğan, vefat yıl dönümünde Erbakan'ı andıÖğretmenlere saygısızlık TikTok'ta 'akım' oldu! İzmir'de öğrencilerin videosu tepki çekti - Gündemİzmir'de öğrencilerin videosu tepki çekti
    Sonraki Haber Yükleniyor...