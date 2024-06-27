Kayseri'de mide bulandıran olay! Kar maskeli sapık engelli kadını hedef aldı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de kan donduran bir olay yaşandı. Yolda yürüyen zihinsel engelli kadın, kar maskeli bir sapık tarafından cinsel saldırıya uğradı. Mide bulandıran anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Zanlı özel ekip ile yakalandı.
Kayseri'de kar maskesi takan M.K. (56) takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu.
ÖZEL EKİPLE YAKALANDI
İhbar üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından; şahsı yakalamak için özel ekip kuruldu. 70 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler şüphelinin adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler M.K.'yi saldırı sırasında kullandığı kar maskesi ile yakalayarak gözaltına aldı.
MİDE BULANDIRAN ANLAR KAMERADA
Yaşanan cinsel saldırı olayı da güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı