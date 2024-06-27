Kayseri'de mide bulandıran olay! Kar maskeli sapık engelli kadını hedef aldı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Haziran 2024 09:54 - Güncelleme: 27 Haziran 2024 10:28 - Güncelleme:

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Kayseri'de kan donduran bir olay yaşandı. Yolda yürüyen zihinsel engelli kadın, kar maskeli bir sapık tarafından cinsel saldırıya uğradı. Mide bulandıran anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Zanlı özel ekip ile yakalandı.