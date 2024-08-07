Kayseri’de sokak ortasında infaz: Husumetlisine ateş açtı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında öldürüldü. Acımasızca hayatına son verilen adamın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç haber Kayseri’den geldi. Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak üzerinde meydana gelen olayda; A.C. ile Mustafa Demir arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, SİLAH İLE VURDU

Sokak ortasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.C. yanında bulunan silah ile Demir'e ateş açtı. Mustafa Demir, vücuduna isabet mermiler ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilk müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, olayın ardından kaçan A.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa Demir'in cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.