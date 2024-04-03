Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Kayseri'den acı haber! Cezaevi ring aracı devrildi, 1 askerimiz şehit oldu

Kayseri'den acı haber! Cezaevi ring aracı devrildi, 1 askerimiz şehit oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri&#039;den acı haber! Cezaevi ring aracı devrildi, 1 askerimiz şehit oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Kayseri'de 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Çullu'nun naaşı, Adana'nın Çukurova ilçesine uğurlandı.

21 Mart'ta Mersin'den Kayseri'ye mahkum getiren cezaevi aracı devrilmiş, kazada 11 kişi yaralanmıştı. Kazada yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi, Kayseri İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı. Uğurlama törenine, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit yakınları, askeri personel katıldı.

Şehit Çullu'nun Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin/Tarsus ilçesinden Kayseri T Tipi Kapalı Cezaevine tutuklu/hükümlü sevki esnasında gerçekleşen kaza sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu yaralanmış, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.

Kayseri'den acı haber! Cezaevi ring aracı devrildi, 1 askerimiz şehit oldu - 1. Resim

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Whatsapp 3 Nisan saat 21:19 itibari ile çöktü - GündemWhatsapp 3 Nisan saat 21:19 itibari ile çöktüBeşiktaş'taki facia böyle gelmiş! 29 kişinin öldüğü yangının çıkış anı ortaya çıktı - GündemBeşiktaş'taki facia böyle gelmişKan vermek orucu bozmuyor - GündemKan vermek orucu bozmuyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Gündem"Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız"AK Parti itiraz etti, kabul edildi! Beykoz'da oylar yeniden sayılacak - Gündemİtiraz kabul edildi! Beykoz'da oylar yeniden sayılacakBayramda kargo firmaları hizmete ara verecek - GündemBayramda kargo firmaları hizmete ara verecekMazbatasını aldı, matkapı kaptı! CHP'li başkan göreve sözünü tutarak başladı - GündemMazbatasını aldı, matkapı kaptıPakistan'dan İstanbul'daki yangın faciası için başsağlığı mesajı - GündemPakistan'dan yangın faciası sonrası başsağlığı mesajıSahipsiz sokak köpeğinin saldırdığı çocuğa 30 dikiş atıldı - GündemSahipsiz sokak köpeğinin saldırdığı çocuğa 30 dikiş atıldıCHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, zaferi DEM'le kutladı: Burada kent uzlaşısını gerçekleştirdik - GündemZaferi DEM'le kutladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...