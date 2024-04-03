Kayseri'den acı haber! Cezaevi ring aracı devrildi, 1 askerimiz şehit oldu

Kayseri'de 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Çullu'nun naaşı, Adana'nın Çukurova ilçesine uğurlandı.

21 Mart'ta Mersin'den Kayseri'ye mahkum getiren cezaevi aracı devrilmiş, kazada 11 kişi yaralanmıştı. Kazada yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi, Kayseri İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı. Uğurlama törenine, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit yakınları, askeri personel katıldı.

Şehit Çullu'nun Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin/Tarsus ilçesinden Kayseri T Tipi Kapalı Cezaevine tutuklu/hükümlü sevki esnasında gerçekleşen kaza sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu yaralanmış, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.