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Kaza sonrası çıkan kavgayı görüntüleyen gazeteciye saldırı: Telefonunu gasp etti

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Erzurum'da meydana gelen kaza sonrası çıkan kavgayı görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri saldırıya uğradı. Kazazedelerden bir kişi, görevini yapan gazetecinin telefonunu gasp ederek görüntüleri silmeye çalıştı.

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Erzurum-Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgayı görüntülemeye çalışan İhlas Haber Ajansı (İHA) telifli muhabiri, kazazedelerin saldırısına uğradı. Gazetecinin telefonunu gasp ederek görüntüleri silmeye çalışan gruba jandarma ve polis ekipleri müdahale etti.

Kaza sonrası çıkan kavgayı görüntüleyen gazeteciye saldırı: Telefonunu gasp etti
Başlık ResmiKaza sonrası çıkan kavgayı görüntüleyen gazeteciye saldırı: Telefonunu gasp etti

Edinilen bilgiye göre, olay, Erzurum - Pasinler karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından araç sürücüleri ve yolcular arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Kaza sonrası çıkan kavgayı görüntüleyen gazeteciye saldırı: Telefonunu gasp etti
Başlık ResmiKaza sonrası çıkan kavgayı görüntüleyen gazeteciye saldırı: Telefonunu gasp etti

TELEFONU GASP ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, birbirine saldıran tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Bu arada, görüntü alınmasından rahatsız olan saldırgan, önce muhabirin eline vurarak telefonunu düşürmeye çalıştı, ardından çevredekilerin de katılımıyla muhabiri darp ederek cep telefonuna zorla el koydu. Tartışan grup, cep telefonundaki kayıtları silerek olayın basına yansımasını engellemeye çalıştı.

Kaza sonrası çıkan kavgayı görüntüleyen gazeteciye saldırı: Telefonunu gasp etti
Başlık ResmiKaza sonrası çıkan kavgayı görüntüleyen gazeteciye saldırı: Telefonunu gasp etti

JANDARMA KURTARDI

Olay yerinde güvenliği sağlamaya çalışan jandarma ekipleri, muhabire saldıran ve telefonunu gasbeden şahıslara anında müdahale etti. Güvenlik güçleri, saldırganların elinden telefonu alarak yeniden İHA muhabirine teslim etti.

Kaza sonrası çıkan kavgayı görüntüleyen gazeteciye saldırı: Telefonunu gasp etti
Başlık ResmiKaza sonrası çıkan kavgayı görüntüleyen gazeteciye saldırı: Telefonunu gasp etti

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, jandarma ekipleri karayolundaki trafiği kontrollü olarak yeniden normale döndürdü.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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