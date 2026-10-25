Kediye taşla saldıran kadın gözaltına alındı
Adıyaman’da çöp konteynerinin önünde yemek yiyen kediye taşla saldıran S.O. isimli kadın gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Adıyaman merkez Hastane Caddesi eski devlet hastanesi yakınlarında yolda yürüyen 1'i kadın 2 şahıs, kaldırım kenarındaki çöp konteynerinin yanından geçerken, konteynerin altında bir kedinin yemek yediğini fark etti.
S.O. isimli kadın, yerden aldığı taş ile kediye vurdu. Taşla vurulan kedi hızla kaçarken yaşanan o korkunç saldırı anı kameralara yansıdı.
GÖZALTINA ALINDI
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde S.O. isimli şahsın adresi tespit edilerek yakalandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gözaltına alınan kadın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.