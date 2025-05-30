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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TGRT Haber'e özel mesaj: "Harim-i ismet" çıkışının perde arkasını açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kemal Kılıçdaroğlu&#039;ndan TGRT Haber&#039;e özel mesaj: &quot;Harim-i ismet&quot; çıkışının perde arkasını açıkladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'deki şaibeli kurultay tartışmalarının ardından sessizliği bozan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajının perde arkasını TGRT Haber'e gönderdiği özel açıklama ile aydınlattı. "Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harim-i ismetinde boğmaya muktediriz" sözlerindeki 'harim-i ismet' vurgusuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu çarpıcı sözlere yer verdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasına ilişkin, "Organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum. Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum." ifadesini kullandı.

Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyaların bir araya geldiğini belirten Kılıçdaroğlu'nun "Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum. Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harim-i ismetinde boğmaya muktediriz" sözlerinin ardından "harim-i ismet" ile neyi kastettiği merak konusu oldu. 

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TGRT Haber'e özel mesaj:

KEMAL KILIÇDAROĞLU O SÖZLERİN PERDE ARKASINI TGRT HABER'E AÇIKLADI 

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programına özel mesaj gönderen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harim-i ismetinde boğmaya muktediriz" çıkışının arka planını "Parti içinde veya dışında kim olursa olsun partiyi yıpratmak, itibarını zedelemek, karanlık kampanyalarla hedef göstermek isteyenler varsa bu kişilere karşı verilecek mücadele yine partinin kendi ahlakı, değerleri ve ilkeleri (harim-i ismetinde) içerinde kalınarak verilecektir" sözleri ile açıkladı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TGRT Haber'e özel mesaj:

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Parti içinde veya dışında kim olursa olsun partiyi yıpratmak, itibarını zedelemek, karanlık kampanyalarla hedef göstermek isteyenler varsa bu kişilere karşı verilecek mücadele yine partinin kendi ahlakı, değerleri ve ilkeleri (harim-i ismetinde) içerinde kalınarak verilecektir.

Yani düşmanlarla onların kullandığı çürümüş yöntemlerle değil, partinin temiz, onurlu ve ilkeli yapısı içinde hesaplaşılacaktır.

Aynı zamanda bu ifade, partinin kendi içindeki çürümeye karşı da bir gözdağı ve kararlılık beyanıdır. Parti içinden veya dışından kim dokunulmaz zannediyorsa partinin lekesizliğinde boğulacaktır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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