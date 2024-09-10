Kendi kaza anını kaydetti! Konya'da defalarca takla atan adam şans eseri kurtuldu

Konya’da araçla seyir halindeyken cep telefonu ile kayıt alan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip defalarca takla atmasına rağmen kazayı sıyrıklarla atlattı.

Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde meydana gelen olayda, müzik dinleyerek araç kullanan sürücü, cep telefonu ile video kaydı almaya başladı.

DURUMU İYİ

Bu sırada kontrolden çıkan hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. O anlar video kaydına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atması, kayıt devam ederken sürücünün acı içerisindeki sesi ve araçtan çıkması yer alıyor. Öte yandan, yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.