Slalom yarışında otomobiller Konya'yı dumana boğdu

Konya'da ilk kez düzenlenen slalom yarışı ve drift gösterisinde otomobiller kıyasıya yarıştı.

Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü'nün organize ettiği Slalom Yarışı ve Drift Gösterisi, Konya Bilim Merkezi otoparkında düzenlendi.

Büyüklerin yanı sıra çocuklar da yarışlara büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen katılımcılar her türden otomobille pistte kıyasıya yarıştı.

Drift gösterisinde ise sürücüler, tozu dumana katarak pistte drift attı.

Konya'da ilk kez düzenlenen Slalom Yarışı ve Drift Gösterisi'nde vatandaşlar otomobilleri büyük ilgi ile takip etti.