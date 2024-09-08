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Slalom yarışında otomobiller Konya'yı dumana boğdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
T-Otomobil Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da ilk kez düzenlenen slalom yarışı ve drift gösterisinde otomobiller kıyasıya yarıştı.

Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü'nün organize ettiği Slalom Yarışı ve Drift Gösterisi, Konya Bilim Merkezi otoparkında düzenlendi.

Slalom yarışında otomobiller Konya'yı dumana boğdu - 1. Resim

Büyüklerin yanı sıra çocuklar da yarışlara büyük ilgi gösterdi.

Slalom yarışında otomobiller Konya'yı dumana boğdu - 2. Resim

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen katılımcılar her türden otomobille pistte kıyasıya yarıştı.

Slalom yarışında otomobiller Konya'yı dumana boğdu - 3. Resim

Drift gösterisinde ise sürücüler, tozu dumana katarak pistte drift attı.

Konya'da ilk kez düzenlenen Slalom Yarışı ve Drift Gösterisi'nde vatandaşlar otomobilleri büyük ilgi ile takip etti.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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