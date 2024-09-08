Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina'daki yarışmaya binlerce kişi katıldı

"Kayseri'nin denizi" olarak bilinen 75 km uzunluğundaki Kuşçu Marina'da yapılan etkinliklere binlerce kişi katıldı.

Kocasinan Belediyesi tarafından Kuşçu Marina'da 5 binden fazla vatandaşın katılımıyla düzenlenen 'Geleneksel Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması'nda vatandaşlar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

2 gün süren ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada 250 yarışmacı 6 kategoride kıyasıya mücadele etti.

Etkinliğin ilk gününde çocuklara özel etkinlikler ve kamp ateşi yer aldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinliğin ikinci günü ise binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

MİLYONLARCA AĞAÇ DİKİLDİ

Ödül töreninde konuşan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Kayseri'nin denizi olan Kuşçu, su sporları, olta balıkçılığı ve daha fazlasıyla her geçen gün ilgi odağı oluyor. Çadır ve karavan kampı gibi çalışmalarımızla bu bölgeyi daha da canlandıracağız" dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise "Deniziyle, su sporlarıyla ve balığıyla burası bambaşka bir yer. Gerçekten âşık olunması gereken muhteşem bir yerdir. Geçen yıl 3,5 milyon ağaç diktik. Bu yıl baharda bir milyon daha ağaç diktik ve sonbaharda yine 2 milyon ağaç dikerek, bu yıl toplamda 3 milyon ağaç dikmiş olacağız. Evlatlarımız burada, mavi ile yeşilin buluştuğunu görecekler" diyerek bölgede yapılan çalışmaları anlattı.