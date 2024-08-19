Kayseri'de sıcak saatler! Havai fişek yangın çıkardı, 50 dekar alan kül oldu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde havai fişekten çıktığı iddia edilen anız yangını, evlere sıçramadan söndürüldü. Yangını söndürme çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Hasan Dağı bölgesi otluk alanda çıkan bir yangın. Ekipler duyumu aldığı andan itibaren anında müdahale ettiler" dedi.

Yangın Hacılar ilçesine bağlı Hasandağı Mevki'nde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Dumanları görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerine Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da destek verirken, vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın evlere sıçramadan söndürülürken yaklaşık 50 dekar arazinin küle döndüğü öğrenildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTA DİKKATLİ OLALIM"

Yangını söndürme çalışmalarını takip eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Hasan Dağı bölgesi otluk alanda çıkan bir yangın. Ekipler duyumu aldığı andan itibaren anında müdahale ettiler. İtfaiyemiz, orman bölgemiz, emniyetimiz bütün koordinasyonu sağlayıp kontrol altına alındı. Şu an itibariyle soğutma çalışmaları devam ediyor. Altını çizmek istediğimiz husus meydana gelen yangınların temelinde insanların dikkatsizliğinden kaynaklanan sıkıntılar olduğunu görüyoruz.

Sıcaklıklar önümüzdeki hafta çok daha yükselecek. Dolayısıyla bunlara çok dikkat edelim. Piknik, havai fişek, anız yangını gibi işlerden uzak duralım. Dikkatli olalım, birbirimizi uyaralım. Elhamdülillah can kaybı yok ama yanan yeşil alanlarımız var. Elbette bunların gereğini devletimiz ve milletimiz yapar ama buna mahal vermeden önümüzdeki günleri sağlıklı bir şekilde geçirmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.