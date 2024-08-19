Yangının biri bitmeden diğeri başlıyor! Türkiye teyakkuzda

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla savaşıyor. İzmir Yamanlar ve Urla ilçeleri ile Bolu Göynük’teki alevler kontrol altına alındı. Manisa Gördes’te ise alevler 5 gün sonra söndürüldü. Karabük, Aydın ve Muğla’da da mücadele başarıyla sonuçlandı. İzmir’de kopan elektrik hattından çıkan kıvılcımların yol açtığı yangın 440 konutlu yazlık siteye ulaşınca tatilciler tahliye edildi. Gözaltına alınan 22 şüphelinin 9’u tutuklanırken Muğla Datça’da ormanı yakan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı..

Türkiye'nin yangınlarla mücadele envanterinde neler var? İşte tüm ayrıntılar ve rakamlar

Türkiye'nin yangınlarla mücadele envanterinde neler var? İşte tüm ayrıntılar ve rakamlar

Türkiye günlerdir yurdun dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Sıcak ve kuru hava, piknikçiler, anız ve sigara sebebiyle yangınların biri söndürülmeden diğeri başlıyor.

◾ İzmir Karşıyaka Yamanlar’da perşembe günü başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan büyük yangın kontrol altına alındı. Geriye ise gri ve siyah renge bürünmüş alanlar kaldı. Urla’da da alevler söndürüldü.

◾ Bolu’nun Göynük ilçesindeki yangın 72 saatte bitti. Tedbir amaçlı tahliye edilen bazı köy ve mahalle sakinleri, evlerine geri döndü. Bekirfakılar köyünde ikamet eden 74 yaşındaki Hanife Fidan “Devletimizin çabasıyla kurtulduk. Gelip de söndürmeselerdi ölürdük” dedi.

◾ Mersin’in Silifke ilçesi Seyranlık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.

ORMANI YAKTI, EKİPLERE TAKILDI

◾ Muğla’nın Yatağan ve Ula ilçelerinde eş zamanlı olarak orman yangını başladı. Rüzgârın etkisiyle genişleyen alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken Yatağan’da iki kişi gözaltına alındı. Sorguları süren M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş’nin (37) kovanlardaki arıları sakinleştirmek için körükle yaktıkları ateş sonucu yangın çıkardığı belirlendi. Datça’daki yangınla alakalı ise yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Ekipleri görünce dağlık araziye doğru kaçmaya çalışan şahsın, kasıtlı olarak ormanı tutuşturduğu tespit edildi

◾ Aydın’ın Bozdoğan ilçesinden üç gün sonra iyi haber geldi. Yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

ÇOCUKLAR KORKUTTU

◾ Bursa Kestel’de miniklerin oyunu faciaya sebep oluyordu. Çocukların otlu alanı ateşe vermesiyle çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

◾ Manisa Gördes’te çarşamba günü başlayan yangın hâlâ kontrol altına alınamadı. Alevler, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaştı. Biri amfibik üç yangın söndürme uçağı ve yedi helikopter, çalışmalara destek veriyor.

◾ Karabük Ovacık’taki orman yangını, rüzgârın sürekli yön değiştirmesi sebebiyle ekiplere zor anlar yaşattı. Ekipler, 53 saat sonra alevleri söndürmeyi başardı.

◾ Uşak Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde önceki gün otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alana sıçrayan yangında da kontrol sağlandı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12-17 Ağustos arasında Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak’taki orman yangınlarına ilişkin 22 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Tunç, şüphelilerden 9’unun tutuklandığını, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 1’inin de serbest bırakıldığını bildirdi. Yedi şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yangınlara dair sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 20 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını aktardı.

SİTELERİ TEHDİT EDİYOR

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın sebebiyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi.

Vali Elban, hızlı müdahaleye rağmen yangının hızla yayıldığını belirterek “Bölgede 440 konuttan oluşan bir yazlık site var, bu site dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Yangının bu siteye ulaşmaması için tüm ekiplerimiz çalışıyor. Vatandaşların çoğunluğu uyarımızı dikkate alarak evlerini terk ettiler. Fakat 34 vatandaşımız son ana kadar ayrılmama konusunda direnç gösterince onları da tekneyle tahliye ettik” dedi.

ÜÇ GÜNDE 241 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Ula’daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan Yumaklı “Perşembeden bu yana 109’u orman, 138’i kırsal olmak üzere 247 yangın çıktı. Bunlardan 241’i kontrol altına alındı. Diğerlerinin de enerjisi düşürüldü. Şu an endişeye sevk edecek bir durum yok” dedi. Vatandaşlara “15 Eylül’e kadar dışarıda ateş yakmayın” ikazını tekrarlayan Bakan Yumaklı “Bütün ekiplerimiz alarm durumda ama diliyorum hiç bunlara gerek kalmaz” ifadelerini kullandı.

MAĞDURLARIN YARALARI HIZLA SARILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili, İzmir’de 43 bina ve 45 bağımsız bölümün, Manisa’da da 36 bina 52 bağımsız bölümün yangından etkilendiğini söyledi. Vatandaşların müsterih olmasını isteyen Kurum, hiçbir afette milleti bir an bile yalnız bırakmadıklarını, son yangınların da yaralarının hızlıca sarılacağını kaydetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, yangının etkilediği illere 13,5 milyon liranın ilk etapta valiliklerin hesaplarına gönderdiklerini belirterek “Hasar tespitleri kesinleştiği andan itibaren paralar vatandaşın hesaplarına aktarılacak” dedi.

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YANGINA "YALAN" KARIŞTI!

Ekipler sahada alevlerle canhıraş savaşırken bir yandan da sosyal medya yalanlarıyla mücadele veriliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaları tek tek çürüttü.

İDDİA 1: Büyükada’da orman yangını çıktı.

CEVAP: Bahse konu görüntüler, Büyükada Nizam Mahallesi’ndeki 2 katlı ahşap binada yaşanan yangına ait olup ormanlık alanla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştür.

İDDİA 2: Tasarruf tedbirleri sebebiyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor.

CEVAP: İddialar kamuoyunu manipüle etmeye yönelik. 17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde, orman yangınlarıyla mücadele ve müdahaleye yönelik harcamaların, tasarruf tedbirlerine dâhil olmadığı açıkça belirtilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz.

İDDİA 3: Rusya’dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağı İzmir’deki yangına müdahale etmiyor.

CEVAP: 14 gün önce Rusya’dan kiralanan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağının İzmir’deki yangına müdahale etmediği yönündeki iddialar yalan. Rusya’dan kiralanan Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı, İzmir’deki yangına müdahalede aktif olarak hizmet vermektedir.