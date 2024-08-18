Türkiye'nin yangınlarla mücadele envanterinde neler var? İşte tüm ayrıntılar ve rakamlar

Türkiye'nin son yıllarda küresel bir tehdit haline gelen orman yangınları ile mücadelesi sürüyor. Özellikle ağustos sıcaklarının kendini hissettirdiği son birkaç gündür ülkedeki birçok noktada orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Peki Türkiye'nin kaç yangın söndürme uçağı veya helikopteri var? Türkiye'nin orman yangınları ile mücadeledeki envanterinde neler bulunuyor? İşte tüm ayrıntılar ve rakamlar...

Muğla'da eş zamanlı üç yangın! 3 köy için boşaltma kararı

Muğla'da eş zamanlı üç yangın! 3 köy için boşaltma kararı

Muğla, Manisa ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları etkisini sürdürürken, yangınlarla mücadele için ekipler aralıksız çalışıyor.

Orman yangınları ile mücadelede önemli bir role sahip olan hava unsurları ile söndürme çalışmaları devam ederken, karadan da müdahaleler yapılıyor.

Peki Türkiye'nin kaç yangın söndürme uçağı veya helikopteri var? Türkiye'nin orman yangınları ile mücadeledeki envanterinde neler bulunuyor?

TÜRKİYE'NİN ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE FİLOSU

3 Mayıs 2023'te, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen 1 adet Sikorsky T70 tipi yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet keşif uçağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen törende Orman Genel Müdürlüğü filosuna eklendi.

16 Mart 2023'te gerçekleştirilen törenle orman yangınlarında ve diğer afetlerde görev yapacak 117 arazöz, 170 ilk müdahale aracı, 68 kamyon, 10 ekskavatör, 7 dozer, 10 greyder olmak üzere toplam 382 araç OGM envanterine katıldı.

26 UÇAK VE 105 HELİKOPTER MÜDAHALEYE HAZIR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin envanteri hakkında "Bugün 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracımızla ormanlarımızı 7 gün 24 saat gözetliyoruz. Yangına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük. Hedefimiz bu yıl 10 dakika. Rezerv güçlerle birlikte, 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 1649 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve 821 iş makinesi orman yangınlarıyla 2024 yılında mücadelemizin temelini oluşturacak. Biz, tarihimizin en güçlü filosuyla, bütün teknolojik imkanlarımızla, 25 bin orman kahramanı yangın işçimiz ve 122 bin gönüllümüzle yangınlara hazırız." ifadelerini kullandı.

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Mayıs 2024'te Antalya'da orman yangınlarına karşı mevcutta bekleyen filo genişletildi. Yaz aylarını kapsayan yangın sezonu öncesinde 1 helikopter, 4 küçük tanker uçağına sahip Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmek üzere 6 hafif sınıf helikopter, 2 ağır sınıf helikopter, gece görüşlü helikopter, 2 küçük tanker uçağı ve İHA kiralandı. Tahsislerle bölgedeki uçak sayısı 6'ya, helikopter sayısı 10'a çıkarıldı.

Bölgede karadan müdahale için de 51 ilk müdahale aracı, 117 arazöz, 33 su ikmal aracı, 2 ağır tonajlı su ikmal aracı, 15 dozer, 14 loder, 15 greyder, 8 ekskavatör, 10 treyler hazırlandı. Ayrıca 309 teknik personel, 413 orman muhafaza memuru ve 1279 işçi de olası yangınlara karşı teyakkuza geçti.

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Orman içlerindeki yangın havuzlarının sayısı, her 5 kilometrede bir olacak şekilde 288'den 302'ye çıkartıldı. Kara araçları da 143 noktada her yangına yaklaşık 15 dakika içerisinde müdahale edecek şekilde konuşlandırıldı. Yangınların erken tespiti, uzaktan izlenmesi ve etkili kararların alınabilmesi için gözetleme kulelerine 35 kamera yerleştirildi.

TÜRK HAVA KURUMU UÇAKLARI DEVREYE ALINDI

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç 2 Şubat 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, THK bünyesindeki CL-215 tipi yangın söndürme uçaklarının bakım ve tamirinin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinde (TUSAŞ) yapıldığını belirtti.

Yurtnaç, 9 yangın söndürme uçağından 4'ünün aktif olarak kullanıldığını ifade etti. Bu uçaklardan biri 14 Haziran 2024 tarihinde, Aydın’ın Didim ilçesinde çıkan makilik alandaki yangına müdahale ederken Bafa Gölü’ne düşse de diğerlerinin aktif şekilde göreve devam ettiği öğrenildi. Ayrıca düşen uçaktaki 2’si pilot 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

4.630 YANGIN HAVUZU/GÖLETİ

Su kaynaklarının olmadığı ve yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde OGM tarafından tesis edilmiş 4.630 yangın havuzu/göleti bulunuyor. Helikopterler en yakın yangın havuzu koordinatına yönlendiriliyor ve duymadığınız birçok yangın bu sayede büyümeden kontrol altına alınıyor.