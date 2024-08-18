Muğla'da eş zamanlı iki yangın! Ekipler Yatağan ve Ula ilçelerinde seferber

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde eş zamanlı olarak çıkan orman yangınlarına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi ve Ula ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanlarda meydana geldi.

Ormandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle, olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

MUĞLA'DAKİ YANGINLARA HAVADA-KARADAN MÜDAHALE

Ekipler, yangının hızla yayıldığı bölgelere karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterler ve uçakları da havadan destek sağlıyor.

Rüzgarın etkisiyle genişleyen alevlere karşı karadan ve havadan yoğun bir mücadele yürüten ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Müdahale ekipleri, yangının daha fazla alanı tehdit etmemesi için koordineli bir şekilde ilerleyerek, alevleri söndürmeye çalışıyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.