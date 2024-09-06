Altın Portakal'da yarışacak filmler belli oldu

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda “Altın Portakal” için yarışacak filmler belli oldu.

Bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin uluslararası yarışmasında 12 film yer alıyor.

Uluslararası film festivallerinde dünya prömiyerini yapan yılın en yeni yapımları, Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak.

Dünyanın dört bir yanından toplam 12 film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ile En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında Altın Portakal heykelciği için yarışacak.

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18 ÜLKEDEN TOPLAM 12 FİLM YARIŞACAK

İrlanda, İtalya, Almanya, Belçika, Norveç, Danimarka, Polonya, İsveç, Azerbaycan, Türkiye, Bolivya, Şili, Meksika, Fransa, Ekvador, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Uruguay yapımları 12 film, Türkiye'de ilk kez Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl festivalin uluslararası uzun metraj yarışma filmleri arasında;