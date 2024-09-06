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Altın Portakal'da yarışacak filmler belli oldu

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Altın Portakal&#039;da yarışacak filmler belli oldu
Kültür - Sanat Haberleri

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda “Altın Portakal” için yarışacak filmler belli oldu.

Bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin uluslararası yarışmasında 12 film yer alıyor.

Altın Portakal'da yarışacak filmler belli oldu - 1. Resim

Uluslararası film festivallerinde dünya prömiyerini yapan yılın en yeni yapımları, Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak.

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Dünyanın dört bir yanından toplam 12 film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ile En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında Altın Portakal heykelciği için yarışacak.

Altın Portakal'ın Uluslararası Yarışması'nda yer alan filmler açıklandı,

18 ÜLKEDEN TOPLAM 12 FİLM YARIŞACAK

İrlanda, İtalya, Almanya, Belçika, Norveç, Danimarka, Polonya, İsveç, Azerbaycan, Türkiye, Bolivya, Şili, Meksika, Fransa, Ekvador, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Uruguay yapımları 12 film, Türkiye'de ilk kez Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında izleyiciyle buluşacak.

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Bu yıl festivalin uluslararası uzun metraj yarışma filmleri arasında;

  • Uruguaylı yönetmen ikilisi Ana Guevara ve Leticia Jorge'nin “Agarrame Fuerte / Beni Sakın Bırakma”,
  • Halfdan Ullmann “Armand / Armand”,
  • Isabella “Basileia / Hükümdarlık”,
  • Oscar adayı Barry Keoghan ve Christopher Abbott'ın “Bring Them Down / Hepsini Alaşağı Et”,
  • Müge Uğurlar'ın “Derûn / Derûn”,
  • Vinko Tomicic Salinas'ın “El Ladrón de Perros / Köpek Hırsızı”,
  • Patricia Mazuy'ın “La Prisonnière de Bordeaux / Ziyaret Saatleri”,
  • Elchin Musaoglu'nun “Maryam / Meryem”,
  • Magnus Von Horn'un “Pigen Med Nalen / Şişli Kız”,
  • Yasemin Şamdereli'nin “Samia / Samia”,
  • Nader Saeivar'ın “Shahed / Şahit”,
  • Uberto Pasolini'nin “The Return / Dönüş” filmleri yer alıyor.
Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
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