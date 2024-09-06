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Haberler > Spor > Milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da kaza geçirdi

Milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da kaza geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağının, ikinci antrenman turunda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi. Boynunu ve omzunu vuran milli motosikletçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK ikinci antrenman turunda kaza geçirdi. Kaza sonrası kırmızı bayrak açılırken, Toprak Razgatlıoğlu'nun omuz ve boynuna aldığı darbelerden dolayı kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Yarışçının ambulansa yürüyerek gitmesi ise hayranlarını sevindirdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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