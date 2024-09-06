Milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da kaza geçirdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fransa'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağının, ikinci antrenman turunda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi. Boynunu ve omzunu vuran milli motosikletçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK ikinci antrenman turunda kaza geçirdi. Kaza sonrası kırmızı bayrak açılırken, Toprak Razgatlıoğlu'nun omuz ve boynuna aldığı darbelerden dolayı kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Yarışçının ambulansa yürüyerek gitmesi ise hayranlarını sevindirdi.
Düzenleyen: Giray Topçular - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi