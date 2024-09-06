Barcelona'nın hayran kaldığı Muhammed Demirci TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor ile anlaştı

Henüz 9 yaşındayken dünya futbolunun dikkatini çeken Muhammed Demirci, Barcelona'nın Iniesta, Xavi ve Messi'yi yetiştirdiği La Masia'da herkesi kendine hayran bırakmıştı. Ailevi sebeplerden dolayı Barcelona ile anlaşamayan Demirci, 29 yaşında TFF 3. Lig takımı Balıkesirspor ile anlaştı.

TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

MUHAMMED DEMİRCİ 3 LİG EKİBİ BALIKESİRSPOR'DA

Kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş alt yapısından yetişen ve bir dönem Barcelona'nın kalbi olarak adlandırılan La Masia'da idmanlara çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncu Muhammed Demirci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konuya ilişkin Balıkesirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor’umuz son olarak Tuzlaspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kulübümüze ve Muhammed Demirci’ye hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

ONA LA MASİA'DA "GELECEĞİN MESSİ'Sİ SENSİN" DEMİŞLERDİ

Yıllar önce bir röportajında Barcelonalı yetkililerin kendisini La Masia'da gezdirildiğini anlatan Demirci, "Bana projelerinden bahsettiler. 'Bizim yeni Messi'miz sen olacaksın' bile dediler. Bunu kulaklarımla duydum. Çok fazla ilgilendiler." demişdi.

La Masia'da idmanlara çıktığını da aktaran Demirci, "Ben o dönem zaten karar verecek yaşta değildim. Ebeveynlerim ve Seyit Ateş'in ortak kararıyla geri döndüm. Orada 10 gün kaldım. İlk antrenmanımda kendi yaşıtlarımlaydım. Sonra bir üst yaşla çıktım. Sonraki gün bir üst yaşla da çıktım. Yani en sonunda 2 yaş büyüklerle antrenman yapıyordum. Orada bile fark edildim." şeklinde konuşmuştu.