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Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da avantajını korumak istiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Toprak Razgatlıoğlu Fransa&#039;da avantajını korumak istiyor
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yarışacak.

Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları 7-8 Eylül'de Fransa'daki 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours pistinde düzenlenecek.

Red Bull sporcusu ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak, hafta sonu şampiyonadaki liderlik avantajını korumak için piste çıkacak.

Yarın serbest antrenmanların yapılacağı şampiyonada Toprak, 7 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.00'de birinci yarışına çıkacak. Milli pilot, 8 Eylül Pazar günü ise saat 12.00'de superpole ve saat 15.00'de 2. yarış için pistte sahne alacak.

Portekiz'deki sezonun 7. ayak koşusunda yarışları ilk sırada bitiren Toprak, 13 birincilikle üst üste yarış kazanan sporcu rekoruna imza attı.

Pilotlar klasmanında Toprak 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı da 92'ye yükseltti.

Yarışlar Red Bull TV'den canlı yayımlanacak.

BAHATTİN SOFUOĞLU VE CAN ÖNCÜ, DÜNYA SUPERSPORT ŞAMPİYONASI'NDA YARIŞACAK

Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayak mücadelesi de Magny-Cours Pisti'nde yapılacak.

Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla, Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla derece mücadelesi verecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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