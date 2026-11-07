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Kentte hummalı hazırlık sürüyor! 7 ilçede eğitim 2 gün uzaktan olacak

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Kentte hummalı hazırlık sürüyor! 7 ilçede eğitim 2 gün uzaktan olacak
Başlık ResmiKentte hummalı hazırlık sürüyor! 7 ilçede eğitim 2 gün uzaktan olacak

Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle büyük ve titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda 11-12 Kasım tarihlerinde 7 ilçede iki gün uzaktan eğitime geçilecek. Kamuda çalışan anneler de idari izinli sayılacak.

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Antalya, çok sayıda devlet liderinin ağırlanacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) için gün sayıyor.

9-20 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK

Taraf ülkelerin her yıl bir araya geldiği, küresel iklim politikalarının değerlendirildiği ve ortak kararların alındığı İklim Zirvesi'nin 31'inci toplantısı, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak.

Kentte hummalı hazırlık sürüyor! 7 ilçede eğitim 2 gün uzaktan olacak
Başlık ResmiKentte hummalı hazırlık sürüyor! 7 ilçede eğitim 2 gün uzaktan olacak

7 İLÇEDE UZAKTAN EĞİTİM

Büyük organizasyon için kent genelinde çok sayıda önlem alınırken Antalya Valiliği de genelge yayımladı. Buna göre COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda uzaktan eğitime geçecek.

Kentte hummalı hazırlık sürüyor! 7 ilçede eğitim 2 gün uzaktan olacak
Başlık ResmiKentte hummalı hazırlık sürüyor! 7 ilçede eğitim 2 gün uzaktan olacak

Diğer ilçelerde ise eğitim-öğretimin normal devam edecek. Ancak Okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri yapılamayacak.

Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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