Kentte hummalı hazırlık sürüyor! 7 ilçede eğitim 2 gün uzaktan olacak
Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle büyük ve titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda 11-12 Kasım tarihlerinde 7 ilçede iki gün uzaktan eğitime geçilecek. Kamuda çalışan anneler de idari izinli sayılacak.
Antalya, çok sayıda devlet liderinin ağırlanacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) için gün sayıyor.
9-20 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK
Taraf ülkelerin her yıl bir araya geldiği, küresel iklim politikalarının değerlendirildiği ve ortak kararların alındığı İklim Zirvesi'nin 31'inci toplantısı, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak.
7 İLÇEDE UZAKTAN EĞİTİM
Büyük organizasyon için kent genelinde çok sayıda önlem alınırken Antalya Valiliği de genelge yayımladı. Buna göre COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda uzaktan eğitime geçecek.
Diğer ilçelerde ise eğitim-öğretimin normal devam edecek. Ancak Okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri yapılamayacak.