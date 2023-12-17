Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Kestiği ağaç sonu oldu! Orman işçisinden acı haber

    Kestiği ağaç sonu oldu! Orman işçisinden acı haber

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
    Kestiği ağaç sonu oldu! Orman işçisinden acı haber
    Artvin, Uçurum, Orman

    Artvin'de ormanlık alanda ağaç kesen bir kişi, uçurumdan yuvarlandı. Ekiplerin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen orman işçisinin yanına inmesi ise bir saat sürdü.

    Artvin'in Murgul ilçesi Koyuncular köyünde Murgul Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki orman istihsal sahasında üretim amaçlı ağaç kesimi İsmail Artar, kestiği ağacın çarpmasıyla uçuruma yuvarlandı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

    YANINA İNMEK BİR SAAT SÜRDÜ

    Bölgeye giden ekipler yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışmasıyla Artar'ın bulunduğu yere indi. Hayatını kaybettiği tespit edilen Artar'ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak Murgul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Kestiği ağaç sonu oldu! Orman işçisinden acı haber

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...