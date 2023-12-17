Kestiği ağaç sonu oldu! Orman işçisinden acı haber
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Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
Artvin'de ormanlık alanda ağaç kesen bir kişi, uçurumdan yuvarlandı. Ekiplerin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen orman işçisinin yanına inmesi ise bir saat sürdü.
Artvin'in Murgul ilçesi Koyuncular köyünde Murgul Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki orman istihsal sahasında üretim amaçlı ağaç kesimi İsmail Artar, kestiği ağacın çarpmasıyla uçuruma yuvarlandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YANINA İNMEK BİR SAAT SÜRDÜ
Bölgeye giden ekipler yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışmasıyla Artar'ın bulunduğu yere indi. Hayatını kaybettiği tespit edilen Artar'ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak Murgul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.