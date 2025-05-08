Kestiği dalı ayağıyla iterken canından oluyordu! Beton zemine çakıldı

Mersin'de budama yaptığı ağacın dalını iterken dengesini kaybedip beton zemine düşen işçi ağır yaralandı

Mut ilçesine bağlı Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda alınan bilgiye göre, Mut Belediyesi park ve bahçeler biriminde çalışan Hüseyin Bıyık (50), çınar ağaçlarındaki kuru dalları kesmek için aracın kepçesine bindi.

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BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Hızarla çalışan Bıyık, kestiği dalı düşürmek için ayağıyla iteledi. O sırada dengesini kaybeden Bıyık, yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Bıyık ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.