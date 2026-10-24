Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere kaynak çıkışı: "Hiçbir belediye başkanı ağlamasın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerin kaynakları doğru kullanması ve halka hesap vermesi gerektiğini söyledi. "Harcadığınız her kuruş sizin paranız değil, halkın parası" diyen Kılıçdaroğlu, "Hesap vermiyorsa bir politikacı malı götürüyor demektir. Hesabını verecek ama bu hesabı halka verecek" ifadelerini kullandı.

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Bir dizi ziyaret kapsamında Gaziantep'e giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nizip Belediyesi Toplantı Salonu’nda muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyelerin hizmetlerini yürütürken kaynakları doğru kullanması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, yoksullara yardım yapılırken kişilerin durumunun kamuoyu önünde teşhir edilmemesi gerektiğini vurguladı.

CHP’nin bu konudaki yaklaşımını anlatan Kılıçdaroğlu, "Bizim felsefemizdir, CHP’nin felsefesidir, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek" dedi.

"HİÇBİR SİYASETÇİ 'PARAM YOK' DİYE AĞLAMASIN"

"Beldeye hizmet ederken yolu, köprüsü ne varsa ihtiyaç neyse onları yapacaksınız" diyen Kılıçdaroğlu, "Hiçbir belediye başkanı 'benim param yok' diye ağlamasın. Elbette büyük dağın dumanı büyük olur derler. Bunun da farkındayız ama kaynağı yerli yerine kullanırsanız, doğru kullanırsanız ve bunun hesabını verirseniz hiçbir güç sizin karşınızda durmaz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, hesap vermenin politikacıların görevi olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Hesap vermiyorsa bir politikacı malı götürüyor demektir. Hesabını verecek ama bu hesabı halka verecek. Ben belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim, Cumhuriyet Halk Partili olarak seçildiniz, ama CHP rozetini takarak değil, Türk bayrağı rozetini takarsanız herkese eşit hizmet götürürsünüz. 'Bu mahalle bana oy vermedi, ben onu cezalandıracağım' olmaz. O mahalleye hiçbir ayrım yapmadan herkese yardım götüreceksiniz. Belediye başkanı, beldenin cumhurbaşkanıdır. Bütün yetkiler belediye başkanındadır ve belediye başkanı bu yetkileri kullanırken halk için kullanmak zorundadır. Ayrıca sorunlara karşı belediye başkanının duyarlı olması lazım. Bir yerde sorun varsa soruna kilitlenmesi lazım. Her şeyi bir seferde yapmayabilir. Ama bir plan yapar, program yapar, bu çerçevede hizmetini aşama aşama götürür. Bu karşılıklı güveni pekiştiren bir şeydir. Evet bu belediye başkanı bir söz veriyorsa demek ki sözünü yerine getiriyor demektir."

Belediye başkanlarının halka hesap vermek zorunda olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Harcadığınız her kuruş sizin paranız değil, halkın parası. O zaman halka hesap vermek namuslu bir görevdir siyasetçi için" diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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