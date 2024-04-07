Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar: İyi Parti'ye verdik, sıfır çektik

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masadaki ilişkilerin CHP’nin oyunun artmasında etkili olduğunu söyledi. Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti ve Meral Akşener'e ilişkin sözleri dikkat çekti. "11 büyükşehir belediyesini aldığımızda da iyi bir oy almıştık" diyen Kılıçdaroğlu, İyi Parti'ye verilen ve sıfır çekilen illeri hatırlattı.

31 Mart yerel seçimlerini evinden takip eden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarını beğendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuştu.

İYİ PARTİ'YE VERDİK, SIFIR ÇEKTİK!

"Başarımızı sürdürülebilir kılmamız, partimiz için de Türkiye için de çok önemli. Sürdürülebilir kılmanın yolu izlenen politikanın devam ettirilmesidir. Toplumun her kesimiyle sıcak ve samimi ilişki kurulması, parti örgütlerimizin bu konuda eğitilmesi lazım" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu çalışmanın devamı gerekiyor. Çalışma devam ederse pek çok başarıya imza atabiliriz" diye de ekledi.

"Biz geçen seçimde 11 büyükşehir belediyesini aldığımızda da iyi bir oy almıştık. O dönemin bir de şöyle bir özelliği vardı: Manisa’dan sıfır oy çıktı. Çünkü, Manisa’yı İyi Parti’ye vermiştik." diyen Kılıçdaroğlu'nun, "Samsun’u İyi Parti’ye vermiştik sıfır oy çıktı. Konya’dan da sıfır oy aldık çünkü CHP’liler gidip İyi Parti’ye oy verdiler. İyi Partililer de diyelim ki Bursa’da bize oy verdiler. Ankara’da bize oy verdiler. İstanbul’da bize oy verdiler." ifadeleri ise dikkat çekti.

AKŞENER, HEDEF ALMAMALIYDI

Kılıçdaroğlu, açıklamalarında Meral Akşener'den de bahsetti ve “Niye seçime İYİ Parti ayrı girdi diye suçlamada bulunmak doğru değil. Gönül isterdi ki İYİ Parti yetkilileri en azından CHP’yi doğrudan doğruya hedef alıp eleştirmek gibi bir rol üstlenmeselerdi. Eleştireceklerse AK Parti var. AK Parti'yi eleştirmeleri gerekirdi” diye konuştu.

'CHP ALEYHİNE ÇALIŞIYOR' İDDİALARI

Kılıçdaroğlu, "Parti aleyhine çalışıyor" iddialarına ilişkin de şunları söyledi:

"Ben alana çıkmadım, doğrudur. Çünkü partinin böyle bir geleneği yok. Ama ben bazı belediye başkanlarımızın seçim çalışmalarına görüntülü olarak katıldım. Yani belediye başkanları talep ettiler, ‘Görüntülü katılabilir misiniz?’ diye. En azından buna ‘Olur’ deyip görüntülü katıldım, CHP’li belediye başkan adayına oy verilmesini istedim. Elazığ benim liseyi okuduğum kent. Burada CHP kazansın diye ilde yayın yapan üç televizyonun ortak yayınına katıldım. Dolayısıyla bir genel başkanın, parti aleyhine çalışması zaten akıl dışı bir şey. Bu biraz önyargılardan kaynaklanan veya AKP’nin trolleri tarafından yapılan bir çalışma diye söyleyebilirim. Yoksa aklı başında olan birisi bilir ki CHP’liler kendi partililerinin başarısı için çalışırlar. Zaten işin doğası da bunu gerektirir"

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KILIÇDAROĞLU'NU EN ÇOK ÜZEN ŞEY

Eski CHP Genel Başkanı'nı üzen ise Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın kazanılamaması oldu.

Kılıçdaroğlu, "İtirazlar üzerine sayımlar sürüyor ama Hatay’ın kaybedilmesi çok büyük acı olur. Çünkü Lütfü Savaş, deprem bölgesinde en büyük sorunu yaşayan belediye başkanlarımızdan birisiydi. Hatay büyükşehrinin kaybedilmesi bende derin bir üzüntüye yol açtı. Depremde de elinden geleni yaptı. Ama maalesef oradaki iç kargaşalar böyle bir tablo çıkardı.” diye konuştu.