Seçim sandığından sürpriz çıktı! Memleket Partisi'nin ilk ve tek belediyesi Yozgat'tan

Yerel seçimlerde yüzde 0.25 oy alarak hayal kırıklığına uğrayan Memleket Partisi'nin yüzünü Yozgat güldürdü. Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesi belediye başkanlığını Memleket Partisi'nin adayı kazandı. Böylelikle Bahadın beldesi belediyesi, partinin ilk ve tek belediyesi oldu.

Memleket Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinden 116 bin oy olarak çıktı. Genel Başkanlığı'nı Muharrem İnce'nin yaptığı parti, sadece yüzde 0.25 oy aldı. Fakat Memleket Partisi, seçimlerden bir belde belediyesiyle çıkmış oldu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Memleket Partisi'nin adayı Sami Eroğlu, 22 oy ve yüzde 43 oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Bu, Memleket Partisi’nin ilk ve tek belediyesi oldu.

Yozgat il belediyesini Yeniden Refah Partisi yüzde 36’yla, Sorgun ilçesini ise MHP yüzde 55 ile aldı.