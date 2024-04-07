Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > Seçim sandığından sürpriz çıktı! Memleket Partisi'nin ilk ve tek belediyesi Yozgat'tan

Seçim sandığından sürpriz çıktı! Memleket Partisi'nin ilk ve tek belediyesi Yozgat'tan

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçim sandığından sürpriz çıktı! Memleket Partisi&#039;nin ilk ve tek belediyesi Yozgat&#039;tan

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlerde yüzde 0.25 oy alarak hayal kırıklığına uğrayan Memleket Partisi'nin yüzünü Yozgat güldürdü. Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesi belediye başkanlığını Memleket Partisi'nin adayı kazandı. Böylelikle Bahadın beldesi belediyesi, partinin ilk ve tek belediyesi oldu.

Memleket Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinden 116 bin oy olarak çıktı. Genel Başkanlığı'nı Muharrem İnce'nin yaptığı parti, sadece yüzde 0.25 oy aldı. Fakat Memleket Partisi, seçimlerden bir belde belediyesiyle çıkmış oldu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Memleket Partisi'nin adayı Sami Eroğlu, 22 oy ve yüzde 43 oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Bu, Memleket Partisi’nin ilk ve tek belediyesi oldu.

Yozgat il belediyesini Yeniden Refah Partisi yüzde 36’yla, Sorgun ilçesini ise MHP yüzde 55 ile aldı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki 6 terörist hava harekatıyla vuruldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İyi Parti'de Akşener'in karşısına çıkacak ilk rakip belli oldu - PolitikaAkşener'in rakipleri belli olmaya başladıCHP'den belediyelere kadrolaşma talimatı! Üst düzey atamalar için genel merkez işaret edildi - PolitikaCHP'den belediyelere kadrolaşma talimatı!Yerel seçimde Sivas'ta sürpriz yapmıştı! BBP'li başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek oldu - PolitikaBBP'li başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek olduSeçim sonuçlarına itiraz edilmişti! YSK 1 il 7 ilçe ve 3 belde için kararını verdi - PolitikaYSK 1 il 7 ilçe ve 3 belde için kararını verdi!Gerede'deki amca-yeğen yarışı YSK'da: Seçimi kaybeden BBP'den itiraz - Politika73 oyla kazanılan seçime itiraz geldiAnıtkabir'deki kuralı delen İmamoğlu'na görevliden uyarı - Politikaİmamoğlu, Anıtkabir'deki kuralı deldi
Sonraki Haber Yükleniyor...