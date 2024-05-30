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Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kılıçdaroğlu&#039;nun yargılandığı davada karar çıktı!
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Mahkeme eski CHP liderinin sanık sıfatıyla yargılandığı davanın düşmesine hükmetti. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar’a 2014 yılında hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. 

İstanbul 51. Asliye Cezam Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı hazır bulundu.

"SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YAPILAMAZ"

Duruşmada savunma yapan Kılıçdaroğlu’nun avukatı, “Anayasanın 83. Maddesi gereği soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. İddianameye konu sözlerin öncesinde müvekkil grup konuşmasında bu yolsuzluk süreci hakkındaki düşüncelerini açıklamıştır. Anılan madde, söz, oy ve düşünce açıklaması için getirilmiştir. Somut olayda soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak bir durumla karşı karşıya olduğumuzdan dolayı müvekkil hakkında derhal düşme kararı verilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

DAVA DÜŞTÜ

Kararını açıklayan mahkeme, müşteki Erdoğan Bayraktar’ın olay tarihinde kamu görevinde olmadığı ve sanık Kılıçdaroğlu’nun üzerine atılı suçun şikayete tabi olması ile birlikte müşteki tarafından bu şikayetten vazgeçildiği gerekçeleriyle davanın düşmesine karar verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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