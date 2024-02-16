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    • Haberler > Gündem > Özgür Özel'e mesaj mı veriyor? Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı fotoğraf, ziyaretin önüne geçti

    Özgür Özel'e mesaj mı veriyor? Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı fotoğraf, ziyaretin önüne geçti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Özgür Özel&#039;e mesaj mı veriyor? Kılıçdaroğlu&#039;nun yer aldığı fotoğraf, ziyaretin önüne geçti
    Kemal Kılıçdaroğlu, Chp, Ankara, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Seçim yenilgisinin ardından CHP liderliğini Özgür Özel'e devreden Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarını yeni açtığı ofisinden yürütüyordu. Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da oto sanayi esnafını ziyaret etti. Dükkanda eski CHP liderinin arkasında kalan yazılar ise dikkat çekti.

    28 Mayıs Genel seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yenilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içindeki karışıklıkların ardından kurultayda genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devretti.

    KENDİNE OFİS AÇTI

    Bu gelişmelerin ardından aktif siyaset sahnesinden çekilen Kılıçdaroğlu, çalışmalarını Ankara'da açtığı ofisinden yürütme kararı aldı. Eski CHP lideri misafirlerini bu ofiste ağırlamaya başladı.

    Özgür Özel'e mesaj mı veriyor? Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı fotoğraf, ziyaretin önüne geçti

    FOTOĞRAFIN DİKKAT ÇEKEN DETAYLARI

    Yerel seçimler öncesinde sık sık anılan Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da Yıldız Oto Sanayi Sitesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bir esnafın dükkanında vatandaşlarla kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, burada kendisine anlatılan sorunları dinledi. Ziyaretten kareler paylaşılırken Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki duvarda; Ekrem İmamoğlu'nun sloganı "Her şey çok güzel olacak" ve "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

    Özgür Özel'e mesaj mı veriyor? Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı fotoğraf, ziyaretin önüne geçti

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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