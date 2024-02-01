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    • Kilise saldırganları aracı bırakıp dolmuşla kaçmış! Anbean kamerada

    İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve 1 kişiyi öldüren saldırganlar yakalanmıştı. Saldırganların emniyetteki işlemleri sürerken şahısların Beylikdüzü'nde araçlarını bırakıp dolmuşla kaçtıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kilise, İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakip dolmuşa bindikleri ana ait görüntüler ortaya çıktı.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

    Kilise saldırganları aracı bırakıp dolmuşla kaçmış! Anbean kamerada

    TETİKÇİLERLE BİRLİKTE 60 KİŞİ YAKALANDI

    Olayın ardından gerçekleştirilen operasyonlarda saldırıyı yapan Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T'nin de aralarında bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alınmış, yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilirken, 34 şüpheli ise adliyeye sevk edilmişti.


    ARACI BIRAKIP DOLMUŞLA KAÇMIŞLAR


    Saldırganların kaçarken kullandıkları otomobili Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri ortaya çıktı. Ardından Başakşehir'e geçen saldırganların dolmuşa bindikleri anlar kameraya yansıdı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kiliseİstanbul
    Haberler > Gündem > Kilise saldırganları aracı bırakıp dolmuşla kaçmış! Anbean kamerada
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