Beşiktaş’ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan’ın Batum kentinde oynadığı maç öncesinde yaşananlar tepki çekti. Filistin’e destek amacıyla pankart açan siyah-beyazlı taraftarlara resmî üniformalı polislerin yanı sıra siyah kıyafetli ve şapkalı kişiler de müdahale etti. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından şu sorular öne çıktı: Bu kişiler kim, kimin talimatıyla hareket etti ve İsrail ile bağlantıları var mı?

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Batum’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik sert müdahalenin görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle polislerin arasında yer alan siyah kıyafetli kişilerin taraftarlara şiddet uygulaması, olayın en çok tartışılan yönü oldu. Kimlikleri henüz bilinmeyen bu kişilerin varlığı, müdahalenin arka planına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Olay sırasında yalnızca resmî üniformalı polislerin değil, siyah şapka ve siyah kıyafet giyen bazı kişilerin de taraftarlara müdahalede bulunduğu görüldü. Bu kişilerin güvenlik görevlileri arasındaki varlığı, müdahalenin kimler tarafından ve hangi yetkiyle gerçekleştirildiği sorularını beraberinde getirdi.

UEFA’nın İsraillilerin güvenliği için Batum’da oynattığı maçta, Filistin bayrağı ve pankartı açan siyah beyazlılara orantısız şiddet uygulandı, biber gazı sıkıldı, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı. Maç 25. dakikada durdu. Türk diplomatlar stada gitti. Ankara, Gürcistan’ı ikaz etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Adalı’yı arayıp sürecin takipçisi olduğunu söyledi.

SİYAH KIYAFETLİ KİŞİLERİN KİMLİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Taraftarların açtığı "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartının ardından yaşanan müdahalede, resmî polis üniforması taşımayan kişilerin de şiddet uygulaması dikkat çekti.

Söz konusu kişilerin hangi kuruma bağlı olduğu, güvenlik operasyonunda nasıl bir görev üstlendiği ve kimin talimatıyla hareket ettiği henüz açıklığa kavuşmadı. Bu kişilerin müdahale yetkisinin dayanağı da cevap bekleyen sorular arasında yer aldı.

Beşiktaş taraftarı hazırladıkları pankartı statta açtı

İSRAİL İLE BAĞLANTILARI VAR MI?

Karşılaşmanın İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile oynanması, siyah kıyafetli kişilerin İsrail ile herhangi bir bağlantısının olup olmadığı yönündeki soruları da gündeme getirdi.

Ancak şu ana kadar bu kişilerin kimlikleri veya İsrail ile muhtemel ilişkileri hakkında doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Yaşananların ardından gözler, müdahaleye katılan kişilerin kimliklerini ve görevlerini açıklaması beklenen Gürcistan makamlarına çevrildi.

Beşiktaşlı Ouattara, Filistin bayrağıyla Kartal sevinci yaptı. 2-1’lik skorla İsrail’e en güzel cevabı verdi.

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