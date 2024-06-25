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Kiracı ile ev sahibi kavgası: Ortalık savaş alanına döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta ev sahibi ile kiracısı arasında 'evden çıkartma' kavgası yaşandı. Kavgada ortalık birbirine girdi.

Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde iddiaya göre ev sahibi , uzun süredir çıkartmaya çalıştığı kiracısıyla karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma giderek büyürken taraflar birbirine girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga ekiplerin müdahalesi sonrası sona erdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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