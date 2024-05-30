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Kırıkkale'de can pazarı! Yolcu minibüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kırıkkale&#039;de can pazarı! Yolcu minibüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Trafik Kazası, Yaralılar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de yolcu taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden Vali Mehmet Makas, bir kişinin ağır yaralı olduğunu söyledi.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. kontrolündeki yolcu minibüsü ile E.M.Ü. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Kırıkkale'de can pazarı! Yolcu minibüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

22 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kaza neticesinde sürücüler ile birlikte Y.K., H.A.U., F.Ö., H.G., M.K., E.Y., Ş.D., E.Ü., Ş.E.A., A.F.T., Y.K., B.Y., Z.D.A., O.Ç.T., G.U., B.Y., G.B., M.Ö.Ö., A.H. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ile beraber toplam 22 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre araç trafiğine kapanan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'de can pazarı! Yolcu minibüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Vali Mehmet Makas, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ile birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Makas, kontrolden çıkan otomobilin önünde seyreden dolmuşa çarpması sonucu yaralamalı trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Kırıkkale'de can pazarı! Yolcu minibüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var - 3. Resim

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 22 kişinin Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirten Vali Makas, "Bir ağır yaralımız var. İnşallah onda da bir sıkıntı çıkmaz diye Allah'tan temennide bulunuyoruz. Bütün ekiplerimizle hem yolun trafiğe açılması ivedi bir şekilde yerine getirildi hem de yaralılarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuz ve sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. An itibarıyla sıkıntımız yok" dedi.

Kırıkkale'de can pazarı! Yolcu minibüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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