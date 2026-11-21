Brezilya tarafından uyuşturucu ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından kırmızı bültenle aranan Nusret Skrıjelj, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain sevkiyatlarını organize eden suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu belirlenen şüphelinin, Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin alıcısı olduğu tespit edildi.

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Brezilya adli makamlarınca kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Nusret Skrıjelj, İstanbul'da gerçekleştirilen ortak operasyonla yakalandı. Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu belirlenen şüpheli, güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucunda gözaltına alındı.

MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığı, uluslararası düzeyde aranan şüphelinin yakalanması için ortak çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucunda Skrıjelj'in İstanbul'da bulunduğu tespit edildi.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbulda yakalandı! 3 ton kokainin arkasındaki isim

3 TON KOKAİNİN ALICISI OLDUĞU BELİRLENDİ

Güvenlik birimlerinin tespitlerine göre Nusret Skrıjelj, Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyeleri arasında yer alıyor.

Şüphelinin paravan şirketler aracılığıyla uyuşturucu maddeleri yasal ticari yüklerin arasına gizleyerek Avrupa'ya sevk ettirdiği belirlendi.

Uluslararası operasyonlarda ele geçirilen yazışmaların incelenmesi sonucunda Skrıjelj'in, Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki alıcı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

BAKIRKÖY'DE YAKALANDI

Brezilya tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından kırmızı bültenle aranan Nusret Skrıjelj'in yakalanması için İstanbul'un Bakırköy ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli yakalanırken, hakkında ilgili makamlarla koordineli şekilde gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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