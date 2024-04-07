Kırşehirli kadınlar Osmanlı'yı örnek aldılar: 900 kişinin borç defterini sıfırlandı

Osmanlı geleneği 'zimem defteri'ni yaşatan bir grup Kırşehirli kadın, 5 yılda topladıkları paralarla 900 ihtiyaç sahibinin borcunu kapattı.

Osmanlı döneminde varlıklı kişilerin borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçlarını ödemesine yardım ettiği 'zimem defteri' geleneği halen daha yaşatılmaya devam ediyor. Özellikle Ramazan ayında yurdun dört bir köşesinde yaşatılmaya çalışılan gelenek Kırşehir'de de hayat buldu.

"Zimem defteri" geleneğini yaşatmak amacıyla 5 yıl önce Taliha Sin öncülüğünde bir araya gelen gönüllü kadınlar, hayırseverlerden topladıkları parayla kent merkezindeki bakkallarda veresiye defterindeki borçları kapatıyor.

Sin, 5 yıl önce ramazan ayında "zimem" geleneğini gerçekleştirmek çıktıkları yolda 75-80 hayırseverin yardımlarıyla geleneği sürdürdüklerini söyledi.

5 YILDA 900 KİŞİNİN BORCU ÖDENDİ

Her geçen yıl sayılarının ve yardım miktarının artmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Sin, "Allah'a şükürler olsun çoğaldık ve bu sene 5. yılımızı tamamladık. Bu kapsamda Kırşehir'in kenar mahallelerindeki bakkalları titizlikle araştırıp, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını tespit ediyoruz. Bizler zimem geleneğini yerine getiriyoruz. Bu 5 yıllık süreçte 900'den fazla ihtiyaç sahibi insanımızın borcunu kapatmış olduk" diye konuştu.

"10 LİRA VEREN DE VAR 2 BİN LİRA VEREN DE"

Sin, borcu olan ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden destek verdiklerine dikkati çekti.

İnsanların da geleneğe alıştıklarını ifade eden Sin, "Ramazan ayının birinci gününden itibaren hayırseverler para ulaştırmaya başladı. Hayrın miktarı yok. Bazıları 10-20 lira, bazıları ise bin-2 bin lira getirdi. Bizim için önemli olan katılım sağlamalarıdır. Hayırseverlerden Allah razı olsun" dedi.