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Kıtaları aşarak geldi! 234 gündür denizleri gezen Oruç Reis yolculuğunu tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Oruç Reis, Somali, Çaycuma, Filyos Limanı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kıtalar arası görevini tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na giriş yaptı. Somali açıklarında 234 gün boyunca görev yapan milli araştırma gemisi, yurda dönüş yolculuğunu tamamladı.

Geçtiğimiz yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan Oruç Reis, Somali'nin 3 farklı deniz bloğunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri topladı.

Görevini 6 Haziran'da tamamlayan gemi, Mogadişu Limanı'nda düzenlenen törenle uğurlandıktan sonra 15 Haziran'da dönüş yolculuğuna başladı.

Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ulaşan gemi, 2 Temmuz'da Çanakkale Boğazı'nı, 3 Temmuz'da ise İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açıldı.

Oruç Reis'e dönüş yolculuğunda Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi, Ataman Takip Gemisi ile Türk Donanması'na ait TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi Askeri Lojistik Destek Gemisi eşlik etti.

Kıtaları aşarak geldi! Oruç Reis Filyos'a giriş yaparak demirledi - 1. Resim

ORUÇ REİS'İN GÖREVLERİ

Filyos Limanı'na demirleyen geminin bakım ve onarım çalışmaları burada yapılacak. Yerli ve milli imkanlarla 2017 yılında inşa edilen Oruç Reis, doğal kaynakların aranması, kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmaları gibi birçok alanda görev yapabiliyor.

87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip olan gemi, deniz altında iki ve üç boyutlu sismik araştırma kabiliyetine sahip bulunuyor. Gemi, yapılacak teknik hazırlıkların ardından yeni görevine çıkmak üzere yeniden hazır hale getirilecek.

Kıtaları aşarak geldi! Oruç Reis Filyos'a giriş yaparak demirledi - 2. Resim

Kıtaları aşarak geldi! Oruç Reis Filyos'a giriş yaparak demirledi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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