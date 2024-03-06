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Kitap sitesi, Eylem Tok'un eserlerini satıştan kaldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kitap sitesi, Eylem Tok&#039;un eserlerini satıştan kaldırdı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tanınmış kitap satış sitesi, 1 çocuk babasını ezerek öldüren oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'un eserlerini satıştan kaldırdı. Daha önce 3 eserinin kayıtlı olduğu sitede Tok'un eserleri artık yayında değil.

İstanbul Eyüpsultan’da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. isimli sürücü, yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçmıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Yazar Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlunun havalimanından yurt dışına kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Acı olay sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuş yazar ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 

Kitap sitesi, Eylem Tok'un eserlerini satıştan kaldırdı - 1. Resim

KİTAPLARI SATIŞTAN KALDIRILDI

Bugüne kadar birçok kitap yazan Eylem Tok'a bir tepki de ünlü kitap satış sitesinden geldi. Daha önce 3 eseri ve biyografisi yer alan Tok'un kitapları site tarafından satıştan kaldırıldı. Tok'la ilgili her şeyi silen siteye ise destek mesajları yağdı.

Kitap sitesi, Eylem Tok'un eserlerini satıştan kaldırdı - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 1 Mart günü meydana gelen kaza sonrası 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı’nın ölümüne neden olmuş, kazada 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks aracın direksiyonunda ise yazar Eylem Tok’un 16 yaşında ehliyetsiz Timur Cihantimur'un olduğu ortaya çıkmıştı. Eylem Tok ve oğlu daha sonra kaza yerinden ayrılarak başka bir araçla İstanbul Havalimanına gelmişti. Anne ve oğul daha sonra 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanından ayrılarak uçakla Mısır’a kaçtıkları belirlenmişti. Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kitap sitesi, Eylem Tok'un eserlerini satıştan kaldırdı - 3. Resim

Kitap sitesi, Eylem Tok'un eserlerini satıştan kaldırdı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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