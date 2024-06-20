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Kız arkadaşıyla denize giden gençten kahreden haber! Boğularak hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kız arkadaşıyla denize giden gençten kahreden haber! Boğularak hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kız arkadaşıyla Kum Adası'na denize giden 22 yaşındaki Muharrem Karaman boğularak hayatını kaybetti.

Talihsiz olay dün Lapseki ilçesi Kum Adası'nda meydana geldi. Bayramiçli Muharrem Karaman, kız arkadaşıyla denize gitmek için Kum Adasına gitti. Kız arkadaşı sahilde kalırken, Muharrem Karaman ise denize girdi. Bir süre sonra gözden kayboldu.

Kız arkadaşıyla denize giden gençten kahreden haber! Boğularak hayatını kaybetti - 1. Resim

CANSIZ BEDENİ BULUNDU 

Kız arkadaşı erkek arkadaşının denizde kaybolduğu ihbarı üzerine denizde arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sırasında dalgıçlar tarafından Muharrem Karaman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Muharrem Karaman'ın cenazesi memleketi Bayramiç'e gönderildi.

Muharrem Karaman'ın cenazesi öğle namazını müteakip çarşı camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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