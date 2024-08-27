Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Klima ünitesi faciaya neden oldu! Daire kullanılamaz hale geldi

Klima ünitesi faciaya neden oldu! Daire kullanılamaz hale geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Klima ünitesi faciaya neden oldu! Daire kullanılamaz hale geldi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir dairede patlayan klima ünitesi daireyi kullanılamaz hale getirdi. Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İstanbul Avcılar’da 2 katlı binanın birinci katında klima ünitesinin patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dairede büyük maddi hasar oluştu.

Klima ünitesi faciaya neden oldu! Daire kullanılamaz hale geldi - 1. Resim

Olay, saat 17.45 sıralarında İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın birinci katındaki dairenin klima ünitesinde patlama yaşandı. Yangın sırasında daire sakinleri dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen dairede maddi hasar oluştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe resmen duyurdu! Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi İngiltere olduMansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına cevap verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına cevap verdi - GündemMansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?Ankara-Bakü hattında diplomasi trafiği! Bakan Fidan mevkidaşı Bayramov'u ağırladı - GündemBakan Fidan'dan Bayramov'a 'iki devlet tek millet' mesajBahçeye giren sürü cinayeti! 75 yaşındaki adam dehşet saçtı, o anlar kamerada - Gündem75 yaşındaki adam dehşet saçtı, o anlar kameradaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bangladeş'e geçmiş olsun telefonu - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bangladeş'e geçmiş olsun telefonuOrgeneral Kadıoğlu, Katar'daki Hava Unsur Komutanlığını ziyaret etti - GündemOrgeneral Kadıoğlu'ndan Katar'a kritik ziyaretAman dikkat! Meteorolojiden 10 kent için kuvvetli yağış uyarısı - Gündem10 kent için sağanak uyarısı
Sonraki Haber Yükleniyor...