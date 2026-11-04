Kocaeli'de kovalamaca sırasında yunus timi kaza yaptı! O anlar kamerada

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosikletli bir kişiyi takip eden yunus timi, kovalamaca sırasında otomobile çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak sürüklenen polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ve çevredeki vatandaşların polislerin yardımına koştuğu anlar araç kamerasına yansıdı.

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosikletli bir kişiyi takip eden yunus timi, kovalamaca sırasında trafik kazası geçirdi. Polis motosikletinin otomobile çarptığı kazada yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KOVALAMACA SIRASINDA OTOMOBİLE ÇARPTILAR

Olay, Çayırova ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yunus timi henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletli bir kişiyi takibe aldı.

Cadde üzerinde devam eden kovalamaca sırasında yunus timinin kullandığı motosiklet, bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki polisler yola savrularak bir süre sürüklendi.

Kocaelide kovalamaca sırasında yunus timi kaza yaptı! O anlar kamerada

VATANDAŞLAR POLİSLERİN YARDIMINA KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, motosikletten düşen polis ekiplerinin yardımına koştu.

Olayın ardından polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kocaelide kovalamaca sırasında yunus timi kaza yaptı! O anlar kamerada

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Yaşanan kovalamaca ve kaza, bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde motosikletli kişinin Fatih Caddesi'nde hızla ilerlediği, arkasından gelen yunus timinin ise otomobile çarparak sürüklendiği görüldü.

Kamera kayıtlarında çevredeki vatandaşların kazanın hemen ardından polislerin yardımına koştuğu anlar da yer aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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