Kocasına kızıp evi ateşe verdi; kendi yaralandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'da bir kadın kocasına kızıp evi ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan kadın yaralanınca hastaneye kaldırıldı.
Fatih Mahallesi 73168 sokak 28 numaralı iki katlı evde iddiaya göre Goncagül A.(40) eşi Muhammet A.'ya kızıp evini ateş verdi. Kendi de evde kaldı.
PATLAMALAR YAŞANDI
Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde patlamalar meydana gelirken üst kattakiler kendi imkanıyla evden çıkmayı başardı. Olay yerine gelen ekipler bir taraftan yangına müdahale edip diğer taraftan da evde yanan kadını çıkarmayı başardı. Kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı