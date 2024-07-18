Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kocasına kızıp evi ateşe verdi; kendi yaralandı

Kocasına kızıp evi ateşe verdi; kendi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın, Aile İçi Şiddet, Olay Yeri İnceleme, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir kadın kocasına kızıp evi ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan kadın yaralanınca hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi 73168 sokak 28 numaralı iki katlı evde iddiaya göre Goncagül A.(40) eşi Muhammet A.'ya kızıp evini ateş verdi. Kendi de evde kaldı.

PATLAMALAR YAŞANDI

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde patlamalar meydana gelirken üst kattakiler kendi imkanıyla evden çıkmayı başardı. Olay yerine gelen ekipler bir taraftan yangına müdahale edip diğer taraftan da evde yanan kadını çıkarmayı başardı. Kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi75 yaşındaki adam genç kızın fotoğrafını çekti, savunması 'yok artık' dedirtti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndü: 15 yaralı - GündemEsnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndüKPSS MEB tercih sonuçları açıklandı! - GündemKPSS MEB tercih sonuçları açıklandı!Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü! Kurulan tezgaha akıl sır ermez - GündemBazada bulunan cesedin sırrı çözüldü75 yaşındaki adam genç kızın fotoğrafını çekti, savunması 'yok artık' dedirtti - Gündem75 yaşındaki tacizci adamın pes dedirten savunmasıBergama'daki yangına müdahale için gittiği bölgede kaza geçiren Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş şehit oldu - GündemOrman İşletme Müdürü Bergama'da şehit olduErzurum'da 8 aylık bebeğin cansız bedeni sazlık alanda bulundu - Gündem8 aylık bebeğin cansız bedeni sazlık alanda bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...