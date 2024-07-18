Kocasına kızıp evi ateşe verdi; kendi yaralandı

Adana'da bir kadın kocasına kızıp evi ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan kadın yaralanınca hastaneye kaldırıldı.

Yeniden Refah'ta bir istifa daha! "Zıkkım yesinler, gebersinler" sözü sonları oldu

Yeniden Refah'ta bir istifa daha! "Zıkkım yesinler, gebersinler" sözü sonları oldu

Fatih Mahallesi 73168 sokak 28 numaralı iki katlı evde iddiaya göre Goncagül A.(40) eşi Muhammet A.'ya kızıp evini ateş verdi. Kendi de evde kaldı.

PATLAMALAR YAŞANDI

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde patlamalar meydana gelirken üst kattakiler kendi imkanıyla evden çıkmayı başardı. Olay yerine gelen ekipler bir taraftan yangına müdahale edip diğer taraftan da evde yanan kadını çıkarmayı başardı. Kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.