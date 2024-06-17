Komşuda korkutan deprem! AFAD duyurdu, Türkiye'den de hissedildi
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Marmara'da yaşanan depremin ardından Bulgaristan 4.1 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Türkiye'den de hissedilen depreme ilişkin son dakika verileri AFAD tarafından açıklandı.
Türkiye ve dünyanın dört bir yanında şiddetli depremler meydana gelmeye devam ediyor. Özellikle Marmara ve Ege Denizi'nde yaşanan depremler dikkat çekiyor.
Ege Denizi'nde geçtiğimiz günlerde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bugün de Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan sarsıntıların ardından Bulgaristan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem Edirne'den de hissedildi.
BULGARİSTAN'DA KORKUTAN DEPREM
Depreme ilişkin verileri AFAD açıkladı. AFAD verilerine göre Bulgaristan'ın Rakovski-Filibe bölgesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Türkiye'ye 128 km uzaklıktaki deprem Edirne'den de hissedildi. Deprem yerin 19.33 km derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Kandilliye göre deprem yerin 5.3 km derinliğinde meydana geldi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem