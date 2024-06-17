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Komşuda korkutan deprem! AFAD duyurdu, Türkiye'den de hissedildi

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Komşuda korkutan deprem! AFAD duyurdu, Türkiye&#039;den de hissedildi

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Marmara'da yaşanan depremin ardından Bulgaristan 4.1 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Türkiye'den de hissedilen depreme ilişkin son dakika verileri AFAD tarafından açıklandı.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanında şiddetli depremler meydana gelmeye devam ediyor. Özellikle Marmara ve Ege Denizi'nde yaşanan depremler dikkat çekiyor. 
 
Ege Denizi'nde geçtiğimiz günlerde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bugün de Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan sarsıntıların ardından Bulgaristan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem Edirne'den de hissedildi.

BULGARİSTAN'DA KORKUTAN DEPREM

Depreme ilişkin verileri AFAD açıkladı. AFAD verilerine göre Bulgaristan'ın Rakovski-Filibe bölgesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Komşuda korkutan deprem! AFAD duyurdu, Türkiye'den de hissedildi - 1. Resim
 
Türkiye'ye 128 km uzaklıktaki deprem Edirne'den de hissedildi. Deprem yerin 19.33 km derinliğinde meydana geldi.
 
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Kandilliye göre deprem yerin 5.3 km derinliğinde meydana geldi.
Düzenleyen:  - Gündem
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