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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, 19 yaşındaki genç vefat etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, 19 yaşındaki genç vefat etti
Kaza, Trabzon, Kaza Haberi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 19 yaşındaki Hüseyin Yılmaz hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, Çarşıbaşı ilçesindeki Yavuz Grup Yolu'nun Kovanlı mahallesinde meydana geldi. 

HABER ALANAMAYINCA EKİPLERE BİLDİRDİLER

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Hüseyin Yılmaz (19) yönetimindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle dereye uçtu. Otomobili ile gezintiye çıkan Yılmaz'ın eve geri dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, 19 yaşındaki genç vefat etti - 1. Resim

KÖTÜ HABERİ ALDILAR

İhbar üzerine başlatılan çalışmada Yılmaz'ın yönetimindeki otomobilin dereye uçtuğu belirlendi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Hüseyin Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Otomobil içerisinden cansız bedeni çıkartılan Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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