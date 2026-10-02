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Konya'da 15 metre çapında yeni bir obruk oluştu

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Konya'nın Karapınar ilçesinde 15 metre çapında 8 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu. Tarla yollarına yakın bir noktada oluşan obruk sebebiyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

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Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar ekili tarlada yeni bir obruk meydana geldi.

Obruk, Fevzipaşa Mahallesi'nde pancar ekili bir tarlada oluştu. Alınan bilgiye göre, obruk bölgede çalışma yapan bir işçi tarafından görüldü. Pancar ekili tarlada meydana gelen obruğun yakın zamanda oluştuğu düşünülürken, yaklaşık 15 metre çapında ve 8 metre derinliğinde olduğu kaydedildi. Obruğu fark eden işçi, durumu hemen belediye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrasında bölgeye giden ekipler, obruk trafında inceleme yaptı. Obruğun tarla yollarına yakın olması sebebiyle bölgede güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin bölgede gerekli kontrollere devam ettiği belirtildi.

Konyada 15 metre çapında yeni bir obruk oluştu
Başlık ResmiKonyada 15 metre çapında yeni bir obruk oluştu

704 ADET OBRUK VAR

Karapınar'da son senelerde farklı bölgelerde oluşan obruklar, tarım arazileri ve ulaşım yolları açısından da dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Güncel AFAD verilerine göre Konya'da toplam 704 adet obruk bulunuyor. Bu obrukların 572 tanesi ise Karapınar ilçesinde bulunuyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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