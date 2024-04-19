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Konya'da kan donduran olay! Yurt dışından gelen torunu 84 yaşındaki kadının katili oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç olay Konya'da yaşandı. Yurt dışında yaşan genç bir ay önce anneannesinin yanına yerleşti. Öfkeli torun durmadan tartıştığı anneannesine saldırmaya başladı. Defalarca bıçaklanan ve kafası duvara vurularak ağır yaralanan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede can verdi. 

Olay, dün saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülke Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşandı.

BİR AY ÖNCE YURT DIŞINDAN GELDİ

Birinci katta oturan 84 yaşındaki Sahure Dudu Bahçeci, yurt dışından gelen torunu Talha Ç.'yi yanına aldı. Öfkeli genç dün bilinemeyen bir sebepten ötürü anneannesi ile tartışmaya başladı.

Konya'da kan donduran olay! Yurt dışından gelen torunu 84 yaşındaki kadının katili oldu - 1. Resim

Fotoğraftaki Talha Ç.

BIÇAKLADIĞI ANNEANNESİNİN KAFASINI DUVARLARA VURDU

Kavga esnasında önce evde bulunan teyzesinin dişini kıran şahıs daha sonra anneannesini bıçaklamaya başladı. Öfkeli torun bıçakladığı anneannesinin kafasını defalarca duvara vurdu. 

SESİ DUYAN KOMŞULAR POLİS ÇAĞIRDI

Bağırış seslerini duyan komşular durumu hemen polise haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Eve giren polis Talha Ç.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Konya'da kan donduran olay! Yurt dışından gelen torunu 84 yaşındaki kadının katili oldu - 2. Resim

YAŞLI KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Olayda torunu tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sahure Dudu Bahçeci ile kızı Hasibe E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sahure Dudu Bahçeci, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Talha Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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