Korkunç kazada kahreden detay! Kamerada ortaya çıktı: Baba öldü, oğlu havaya savruldu anne dehşete şahit oldu
Bursa'da otomobilin karşı şeride geçerek motosiklete çarptığı korkunç kaza kameralara yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 13 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı. Öte yandan ölen sürücünün eşinin de arkadan geldiği ve kaza anına şahit olduğu ortaya çıktı. Otomobil sürücüsü ise tutuklanıp, sonra tahliye oldu.
Bursa-Orhaneli yolu Doğancı Tüneli'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Bilal Ç. idaresindeki otomobil, Orhaneli istikametine seyir halinde olan Ali B. (52) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Ali B. ve arkasında bulunan oğlu C.B. (13) havaya savrularak yola düşerken, motosiklet ise tünelin duvarına çarptı.
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SÜRÜCÜ ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan C.B. ile otomobil sürücüsü Bilal Ç. hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANINA EŞİ ŞAHİT OLDU
Kazada hayatını kaybeden Ali B.'nin eşi Figen B.'nin de 15 yaşındaki oğlu G.B. ile birlikte arkadan geldiği ortaya çıktı. Kazaya gözleri önünde tanık olan Figen B.'nin motosikletini durdurduğu, yaşadığı şokun ardından sinir krizi geçirerek çevredeki sürücülerden yardım istediği anlar kameraya yansıdı.
ETKİNLİK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ
Profesyonel seslendirme sanatçısı olduğu ve bir motosiklet grubunun başkanlığını yaptığı öğrenilen Ali B.'nin, oğlu C.B. ile birlikte Orhaneli'nde düzenlenecek motosiklet tutkunları ve ailelerinin katılacağı etkinliğe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
TUTUKLANIP TAHLİYE EDİLDİ
İki çocuk babası Ali B.'nin cenazesi Emirsultan Mezarlığı'nda defnedilirken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Bilal Ç. ise önce tutuklandı sonra da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.