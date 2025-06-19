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Korkutan deprem! 6.1 ile sallandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Korkutan deprem! 6.1 ile sallandılar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Bölge 6.1 büyüklüğünde depremle sallandı.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Hokkaido'nun güneydoğusundaki Nemuro Yarımadası açıklarında yerel saatle 08.08'de deprem oldu. 6.1 büyüklüğündeki deprem, oldukça sığ derinlikte kaydedildi. 

Korkutan deprem! 6.1 ile sallandılar - 1. Resim

ÖLÜ YA DA YARALI BİLGİSİ YOK 

Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi.

Ajans, depremin Hokkaido'nun doğu Pasifik kıyısındaki gelgit seviyelerini 20 santimetreden daha az etkileyebileceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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