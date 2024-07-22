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Korkutan deprem haberleri peş peşe geldi! Önce Adıyaman sonra Çanakkale...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Korkutan deprem haberleri peş peşe geldi! Önce Adıyaman sonra Çanakkale...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gece yarısı peş peşe deprem oldu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Çanakkale ve İzmir sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı...

Korkutan deprem haberleri peş peşe geldi, Türkiye Beşik gibi sallandı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Çanakkale ve İzmir'de yürekler ağza geldi. AFAD son depremlerin büyüklüğünü internet sitesinden duyurdu. 

ADIYAMAN SALLANDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da saat 03:35'te 3 büyüklüğünde deprem oldu. Sincik merkezli depremin derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu. 

ÇANAKKALE'DE DEPREM OLDU

AFAD'IN internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 03.44'te meydana gelen depremin derinliği 7.75 kilometre olarak kaydedildi.

DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Öte yandan Kahramanmaraş da gece boyu beşik gibi sallandı. Art arda gelen artçılarla halka yine aynı korkuyu yaşandı. İzmir'de de 2 küçük sarsıntı oldu, depremlerin şiddeti düşük olmasına rağmen yere yakınlığı sebebi ile halk tarafından kuvvetli hissedildi. 

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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