Korsan törene kılıç vuruldu! Bakanlık harekete geçti

Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, alternatif yemin düzenlenmesini MSB, mercek altına aldı. Açıklamada “Disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali olan personel hakkında işlem yapılacaktır” denildi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ- Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin mevcut metnin dışında ‘Subaylık Yemini’ ederek, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atması konusunda inceleme başlattı.

MSB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olay tüm yönleriyle incelemeye alındı. İncelemede, olaya ilişkin kasıt, kusur ve ihmal araştırılıyor. Söz konusu yeminin 1999-2022 yılları arasında da yapıldığını hatırlatan kaynaklar, yeminin 2022 yılında kaldırıldığını ve sadece TSK İç Hizmet Kanunu’nda yer alan yeminin yapıldığını belirtti.

“KISIR TARTIŞMALAR”

Kaynaklar, şu değerlendirmelerde bulundu: Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturuluyor.

“İTİBAR ETMEYİN”

Bahse konu olay her yönüyle inceleniyor. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre, disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacak. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemeli.

“TSK’YI YIPRATMAYIN”

Şanlı ordumuzun, terörle mücadeleden uluslararası misyonlara kadar birbirinden zorlu görevleri üstün bir gayretle yerine getirdiği bu dönemde, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya, milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratmaya ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşım, yorum ve değerlendirmelerin kimseye bir yararının olmayacağı açık.

“SUÇ DUYURUSU YAPILDI”

TSK’nın millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak çok tehlikelidir. Söz konusu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında MSB ve TSK personeline yönelik, küfür, iftira, tehdit ve hakarette bulunarak itibarsızlaştırma yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.