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Kötü hava denizde ilk avı etkiledi! Balıkçıların umudu pazartesi gününe kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kötü hava denizde ilk avı etkiledi! Balıkçıların umudu pazartesi gününe kaldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2024-2025 su ürünleri av sezonu bugün itibarıyla başlıyor. Kırklareli'nde sabahın erken saatlerinde balık avına çıkmayı planlayan balıkçıların umudu kötü hava şartları nedeniyle pazartesi gününe kaldı.

Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy Beldesinde 1 Eylül Pazar günü sona erecek olan denizlerdeki av yasağını bekleyen balıkçılar günler öncesinden hazırlıklarını tamamlamıştı.

İLK AV PAZARTESİ GÜNÜNE ERTELENDİ

Fakat 31 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'dan itibaren başlayan yağmur yağışı ve fırtına balıkçıların denize çıkma beklentisini 2 Eylül Pazartesi gününe çevirmesine neden oldu.

Kötü hava denizde ilk avı etkiledi! Balıkçıların umudu pazartesi gününe kaldı - 1. Resim

HAVANIN DURUMUNA GÖRE KARAR VERECEKLER

Beldede bulunan balıkçılardan bazıları 1 Eylül Pazar günü sabahın erken saatlerinde “vira bismillah” demeyi düşünürken 31 Ağustos gecesinin ilerleyen saatlerinde havanın durumuna göre karar vereceklerini belirttiler.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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